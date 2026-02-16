Форма поиска по сайту

16 февраля, 21:02

Спорт

Умер тренер по фигурному катанию Геннадий Аккерман

Фото: fsrussia.ru

Тренер по фигурному катанию Геннадий Аккерман скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Причина смерти не уточняется. Церемония прощания запланирована на 19 февраля в Свято-Троицком Измайловском соборе Санкт-Петербурга. Организация принесла соболезнования семье, друзьям и коллегам спортсмена.

"Светлая память о замечательном человеке, высококлассном специалисте останется жить в наших сердцах", – добавили в федерации.

За время карьеры Аккерман работал со многими известными фигуристами, например серебряным призером Олимпийских игр 1994 года Александром Жулиным и обладателем серебряной медали ОИ-2002 Ильей Авербухом. Вместе с тем в числе его учеников – Марина Анисина и Олег Волков.

Более 20 лет спортсмен посвятил тренерской деятельности в Москве, где работал в ЦСКА. Он начинал как ассистент в группе первой олимпийской чемпионки в танцах на льду Людмилы Пахомовой, а затем перешел к самостоятельной подготовке спортсменов.

Последние годы Аккерман работал в Санкт-Петербурге, помогая многим фигуристам и тренерам. Его коллеги отмечали доброту и теплоту тренера.

