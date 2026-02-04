Умер бывший тренер сборных команд России по теннису Владимир Камельзон

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер российских сборных по теннису Владимир Камельзон скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Москвы.

"Владимир Наумович навсегда останется в наших сердцах! Мы выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким, всем ученикам Владимира Наумовича!" – говорится в сообщении.

Камельзон родился 17 марта 1938 года в Ташкенте. С 13 лет он играл за сборную Узбекистана, а в 1956 году принял участие в первой Спартакиаде Народов СССР. В 1962-м он получил диплом Узбекского Государственного института физической культуры и спорта, после чего начал работать тренером.

На протяжении своей карьеры Камельзон воспитал более 40 мастеров спорта СССР, заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. В разные годы он возглавлял сборные команды нескольких республик Советского Союза и России.

В теннисном мире Камельзон известен как организатор крупных международных и российских турниров. Среди них – ATP St. Petersburg Open и WTA St. Petersburg Ladies Trophy. Кроме того, более 30 лет он руководил Детской теннисной спортивной школой "Белокаменная".

За свои заслуги Камельзон был награжден почетным знаком "За развитие физической культуры и спорта", а также неоднократно становился лауреатом Русского кубка.