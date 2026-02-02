Форма поиска по сайту

02 февраля, 10:44

Спорт

Умер экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Балахничев

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Умер бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в возрасте 76 лет. Об этом сообщил глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов в беседе с ТАСС.

По его словам, смерть наступила в ночь на 2 февраля, причины пока не установлены.

"Мы занимаемся организацией похорон", – добавил Курбатов.

Балахничев родился 23 апреля 1949 года в городе Луцке Украинской ССР. Школу окончил там же, после чего переехал в Москву для поступления на факультет промышленной теплоэнергетики Московского энергетического института. Обучение в вузе завершил в 1975-м.

Тренерскую карьеру Балахничев начал еще в 1970 году, став инструктором по легкой атлетике Московского городского совета ДСО "Буревестник". Должность руководителя ВФЛА занял в 1991-м. С поста Балахничев ушел в 2015 году из-за скандалов с дисквалификациями олимпийской чемпионки 2012-го Юлии Зариповой и бронзового призера Игр в Лондоне Татьяны Черновой.

За всю карьеру он был удостоен ряда наград. Например, в 1980-м Балахничев стал заслуженным тренером РСФСР, позднее получил медаль "За трудовое отличие", а в 2013-м был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

