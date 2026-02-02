Форма поиска по сайту

02 февраля, 15:44

Политика

ЕС ввел полный запрет на поставки российского газа с 2027 года

Фото: ТАСС/picture alliance/SVEN SIMON

Евросоюз запустил механизм полного и неограниченного запрета на импорт природного газа из России с 2027 года. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС. Он опубликован в "Официальном журнале Евросоюза".

В регламенте Европарламента и Совета ЕС № 2026/261 подчеркивается, что мера носит рамочный характер и направлена на устранение сохраняющейся зависимости Евросоюза от рисков для торговли и энергетической безопасности, связанных с сотрудничеством с Россией в газовой сфере.

В Еврокомиссии заявили, что готовы отстаивать запрет в судебном порядке, если отдельные страны-члены попытаются его оспорить. Представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе при этом отметила, что Венгрия и Словакия вправе подать соответствующие иски.

Будапешт уже обратился в суд ЕС с требованием отменить запрет. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна подала иск сразу после вступления решения в силу, как и планировалось.

"Этот иск должен быть рассмотрен", – говорится в заявлении Сийярто, которое распространил венгерский МИД.

26 января Совет Евросоюза окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января следующего года, а трубопроводного газа – с 30 сентября.

При этом, по данным СМИ, Евросоюз попал в энергетическую ловушку от США после отказа от газа из России. ЕС зависит от поставок СПГ, однако из-за политики американского президента Дональда Трампа отношения между Европой и Вашингтоном становятся очень уязвимыми.

