Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа в Евросоюз

Совет Евросоюза окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС с 1 января 2027 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте законодательного органа.

"Импортировать российский трубопроводный газ и СПГ в ЕС отныне будет запрещено. <...> Полный запрет на поставки российского СПГ вступит в силу с начала 2027 года, а на трубопроводный газ – с 30 сентября 2027 года", – говорится в документе.

Ранее СМИ писали, что ЕС попал в энергетическую ловушку от США после отказа от газа из России. По словам журналистов, объединение зависит от поставок СПГ из Соединенных Штатов.

При этом отношения между Европой и Вашингтоном становятся очень уязвимыми из-за политики американского президента Дональда Трампа.