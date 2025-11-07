Россия сократила поставки СПГ в Европу почти на 7% за 10 месяцев

Фото: depositphotos/63ru78

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз с начала текущего года сократились на 6,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные европейского аналитического центра Bruegel.

Импорт российского СПГ со стороны ЕС в январе – октябре 2025 года составил примерно 16,3 миллиарда кубических метров против 17,5 миллиарда кубических метров годом ранее.

При этом поставки газа в Евросоюз с американского направления продолжают увеличиваться. В октябре импорт американского СПГ в Европе вырос на 2% по сравнению с сентябрем. С начала года поставки газа из США выросли на 61% – до 73,5 миллиарда кубических метров.

В октябре Евросоюз ввел 19-й пакет антироссийских санкций, который затронул банки, криптобиржи, иностранные компании и транзакции в криптовалютах.

Кроме того, был запрещен импорт СПГ России с 2026–2027 годов. Прямые и косвенные закупки, импорт и передача газа по краткосрочным контрактам будут запрещены с 25 апреля 2026 года.

В МИД РФ назвали запрет "полным мраком". В ведомстве добавили, что Евросоюз поставил во главу угла нанесение ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, не считаясь с негативными последствиями для своих стран.