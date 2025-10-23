ЕС запретил импорт российского СПГ с 2026–2027 годов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Евросоюз запретил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 2026–2027 годов в рамках очередного пакета санкций, говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале.

Уточняется, что с 25 апреля 2026 года в рамках краткосрочных контрактов запрещена прямая или косвенная покупка, импорт и передача СПГ, который производится или экспортируется из России.

В случае если контракт действует свыше одного года и был заключен до 17 июня 2025 года, то запрет вступит в силу с 1 января 2027 года.

19-й пакет антироссийских ограничений был принят 23 октября. В него, кроме постепенного отказа от СПГ, вошли ограничения на передвижение дипломатов из России, санкции против банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае. Также ограничения коснулись более 100 танкеров, которые якобы использовались для перевозки российской нефти.

До этого в министерстве экономики Словакии заявляли, что стране потребуется время для отказа от газа и нефти из России. Указывалось, что эта тема является очень чувствительной, так как отказ от российских энергоресурсов может иметь серьезные последствия для энергетической безопасности страны.

