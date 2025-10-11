Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Президент Сербии Александр Вучич выразил разочарование из-за сроков договора о российском газе, сообщает Informer.

По его словам, Белград рассчитывал на продление контракта с Москвой как минимум до мая 2026 года, но пока поставки газа удалось согласовать лишь до конца 2025 года. Вучич указал, что это плохой сигнал во всех отношениях.

"Эта новость нас очень разочаровывает, потому что мы должны были заключить до мая долгосрочный договор на три года. Мы были более чем честным и надежным партнером во всяком смысле, не говоря о том, что Сербия отказалась от арбитража и от многих других вещей, чтобы сохранить дружбу и партнерские отношения", – пожаловался сербский лидер.

Он напомнил, что ранее встречался с Владимиром Путиным и в тот момент российский лидер якобы обещал заключить новый договор в кратчайшие сроки. Вучич уточнил, что подобный шаг со стороны РФ можно рассматривать как якобы угрозу перекрыть газ 31 декабря, если Белград решит национализировать компанию NIS.

Ранее сербский президент указывал, что ему было сложно вести переговоры с Путиным и готовиться к ним. По словам Вучича, в рамках переговоров он представлял интересы "маленькой страны", в связи с чем был осторожен в своих выражениях. Основными темами разговора были вопросы Автономного края Косово и Метохия, а также проблемы страны, включая населенный этническими сербами субъект федерации Боснии и Герцеговины.

