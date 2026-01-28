Форма поиска по сайту

28 января, 18:04

Экономика

ФАС увидела риски для конкуренции в случае сделки Whoosh и "Юрент"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В случае объединения компаний Whoosh и "Юрент" возможны ограничения конкуренции на рынке. Об этом сказано в заключении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об обстоятельствах по ходатайствам данных компаний.

По мнению службы, рассматриваемые сделки могут ограничить конкуренцию на рынке проката электросамокатов, а также усилить рыночную власть группы лиц ПАО "Вуш холдинг". Кроме того, это может сократить число компаний на товарном рынке проката.

Одновременно с этим объединение компаний даст возможность определять ценовую политику единолично, что может привести к негативным для пользователей сервиса последствиям. Данные обстоятельства являются основанием для отказа в согласовании сделки.

При этом в ФАС добавили, что организации имеют право направить пояснения "до принятия ведомством решения по ходатайству".

Ранее сообщалось, что ФАС снизила цены на российский дженерик для лечения сахарного диабета второго типа почти на 12,79%. Препарат применяется для лечения взрослых пациентов с недостаточно контролируемым сахарным диабетом второго типа.

Отмечалось, что новое лекарственное средство должно предоставляться бесплатно в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий.

