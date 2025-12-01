Форма поиска по сайту

01 декабря, 10:31

ФАС снизила цену на российский препарат для лечения диабета почти на 13%

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизила цены на российский дженерик для лечения сахарного диабета второго типа почти на 12,79%, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что препарат применяется для лечения взрослых пациентов с недостаточно контролируемым сахарным диабетом второго типа.

Отмечается, что новое лекарственное средство должно предоставляться бесплатно в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий. Снижение цен на дженерик повысит доступность и расширит выбор препаратов для граждан.

В России от сахарного диабета страдают более 6 миллионов взрослых и свыше 65 тысяч детей. В рамках федерального проекта по борьбе с этим заболеванием за последние 3 года была модернизирована эндокринологическая служба, открыты новые центры и оснащены оборудованием более 1 200 больниц. Кроме того, выросло количество врачей-эндокринологов.

