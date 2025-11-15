Мурашко рассказал, что более 6 млн пациентов в РФ борются с сахарным диабетом

Фото: depositphotos/Kzenon

Более 6 миллионов взрослых пациентов, а также свыше 65 тысяч детей в России борются с сахарным диабетом. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на конференции, посвященной 35-летию деятельности Российской диабетической ассоциации и приуроченной ко Дню борьбы с сахарным диабетом.

Он отметил, что за последние три года эндокринологическая служба страны была модернизирована. 90 региональных и 155 межрайонных эндокринологических центров в России начали работать в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом".

По словам министра, около 1200 больниц, которые оказывают помощь сельскому населению, получили новое оборудование, позволяющее своевременно диагностировать данное заболевание. Также на 50% увеличилось число россиян, которые проходят обучение в школах для пациентов с сахарным диабетом. Выросло и количество врачей-эндокринологов. Взрослых врачей стало больше на 10%, а детских – на 14%.

Ранее Мурашко рассказал, что российские ученые разрабатывают новое лекарство для лечения сахарного диабета первого типа. Разработка проходит в том числе при помощи специальных лабораторных тестов, которые способны показать доклиническую диагностику заболевания. Также разрабатываются препараты, которые будут не лечить сахарный диабет, а предотвращать его.