Сергей Собянин рассказал, как Москва заботится о людях с диабетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выдала людям с сахарным диабетом бесплатные тест-полоски и цифровые глюкометры. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин, подчеркнув, что город заботится о москвичах.

По его словам, за год люди с таким заболеванием получили свыше 109 миллионов тест-полосок и более 118 тысяч цифровых глюкометров. Глава города отметил, что измерители вместе с пластинами выдают в столичных аптеках и аптечных пунктах. Для их получения необходимо иметь электронный рецепт врача.

Если пациент пожелает, то глюкометры смогут автоматически передать данные об уровне глюкозы в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему города (ЕМИАС). Они будут храниться в электронной медицинской карте.



По информации Собянина, чтобы настроить эту функцию нужно скачать приложение на телефон, а после синхронизировать с ним глюкометр. Единая цифровая платформа помогает упрощать жизнь москвичей и работу врачей, добавил глава города.

Ранее заммэра Анастасия Ракова заявила, что в поликлиниках Москвы появились более 5 тысяч аппаратов для раннего выявления заболеваний сердца. Современное оборудование столичных медицинских учреждений предоставит пациентам возможность полного обследования сердца.

В частности, жителям столицы стали доступны новые кардиографы, системы суточного мониторинга и нагрузочных тестов. Тем временем врачи теперь могут раньше обнаруживать риски и предотвращать развитие заболеваний.