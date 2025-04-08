Москвичи воспользовались электронной медкартой более миллиарда раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москвичи воспользовались электронной медицинской картой (ЭМК) более миллиарда раз с момента запуска сервиса. В 2024 году жители столицы использовали его более 400 миллионов раз. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

"Пять лет назад мы открыли столичным пациентам доступ к электронной медкарте, которая уже стала неотъемлемой частью московской системы здравоохранения. Благодаря ЭМК пациенты могут видеть свои медицинские данные – анализы, исследования и назначения врачей – в любое время и в любом месте", – рассказала вице-мэр.

По словам Раковой, рост популярности ЭМК говорит о том, что цифровые технологии становятся незаменимыми спутниками повседневной жизни. Кроме того, москвичи внесли более 300 миллионов записей о медицинских показателях в "Дневник здоровья".

Наиболее активные пользователи сервиса – это жители города в возрасте от 35 до 54 лет. На втором месте – люди старше 55 лет, а на третьем – граждане в возрасте от 18 до 34 лет. При этом большинство пользователей обращаются к ЭМК днем с 12:00 до 15:00.

В сервисе можно найти результаты анализов и обследований, таких как КТ, МРТ, УЗИ и флюорография. Также доступны изображения медицинских снимков. Помимо этого, в ЭМК можно увидеть результаты осмотров врачей, информацию о диспансерном наблюдении и диспансеризации, данные о вызовах скорой помощи, сведения о вакцинации, рецептах, выписки из стационаров. В электронной медицинской карте можно ознакомиться с историей лечения в стационаре.

Один из востребованных разделов ЭМК – "Дневник здоровья". В нем можно фиксировать пульс, массу тела, рост, температуру, уровень глюкозы и кислорода в крови, давление и сведения о стенокардии. С прошлого года данные можно вносить через приложение "ЕМИАС.ИНФО" в текстовом, аудио- и фотоформате.

Также москвичи могут загружать и скачивать документы, вносить данные о личном и семейном анамнезе в разделах "Мои данные" и "Моя семейная история".

Более того, с прошлого года для родителей новорожденных, которые находятся в отделениях реанимации и неонатологии детских больниц, роддомов и перинатальных центров, в электронной медицинской карте появилась функция видеонаблюдения. Также им будет предоставлен доступ к электронной медкарте ребенка.

Электронной медицинской картой могут воспользоваться все жители Москвы, достигшие 15 лет и имеющие полис ОМС. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru.

Владельцы полной учетной записи получат доступ к ЭМК автоматически. Тем, у кого стандартная учетная запись, придется подождать до пяти рабочих дней после подачи заявки.

Также автоматический доступ открыт для родителей с полной учетной записью, у которых внесены данные о несовершеннолетних детях или подопечных.

Кроме того, с 2024 года пользователям ЭМК стал доступен раздел "Мои госпитализации", с помощью которого они могут отслеживать назначения и результаты обследований в режиме реального времени, рассказал ранее Сергей Собянин. Вместе с тем в сервисе появилась история заказов льготного питания в разделе "Моя молочная кухня".