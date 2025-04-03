Диагностика детей с ОВЗ в Москве перешла в онлайн-формат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все этапы диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Москве переведены в онлайн-формат, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Это не просто техническое нововведение, а важный шаг в построении инклюзивной системы поддержки мирового уровня. Наши специалисты разработали уникальные методики дистанционной диагностики, которые сохраняют точность и объективность, при этом процесс остается комфортным для ребенка и родителей", – отметила вице-мэр.

Обследование проходит в онлайн-режиме с ноября 2024 года. Но раньше родителям и их детям приходилось лично посещать Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию (ЦПМПК), чтобы получить заключение. Теперь и этот этап был переведен в цифровой формат.

"Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог", – добавила Ракова.

В прошлом году за услугами ЦПМПК обратились свыше 50 тысяч семей. Кроме того, диагностика ведется через защищенную платформу при помощи интерактивных материалов, которые вызывают интерес у детей. Последнее позволяет объективно оценить развитие ребят с ОВЗ.

Пройти дистанционную диагностику могут дети старше 3 лет без нарушений слуха или зрения. Записаться можно через портал mos.ru. Для этого нужно выбрать нужный вид диагностики, а затем в назначенный день перейти по ссылке.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что выявление онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на нулевой стадии в столичных медцентрах выросло в 1,5 раза. В частности, в городе работает 4 эндоскопических центра, которые провели в сумме больше 600 тысяч исследований.

За 3 последних года в эндоскопическом центре ММКЦ "Коммунарка" провели больше 145 тысяч подобных исследований. За это время врачи смогли выявить свыше 2 тысяч злокачественных новообразований, из которых свыше 200 – на нулевой стадии.

