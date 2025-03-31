Собянин: выявление онкозаболеваний ЖКТ на нулевой стадии выросло в 1,5 раза

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Выявление онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на нулевой стадии в столичных медцентрах выросло в 1,5 раза, заявил Сергей Собянин.

"Сегодня в Москве 4 высокопотоковых эндоскопических центра, которые провели в сумме больше 600 тысяч исследований", – написал он в своем телеграм-канале.

Выявлять опухоли ЖКТ на ранней стадии, когда заболевание еще протекает в основном без симптомов, помогают эндоскопические исследования. В частности, за 3 последних года в эндоскопическом центре ММКЦ "Коммунарка" провели больше 145 тысяч подобных исследований. За это время врачи смогли выявить свыше 2 тысяч злокачественных новообразований, из которых свыше 200 – на нулевой стадии.

"Своевременная диагностика позволяет быстрее начать лечение, а время – один из ключевых факторов, влияющих на результат. Небольшое новообразование медики могут удалить прямо во время исследования. Затем его отправляют в патоморфологическую лабораторию, чтобы поставить точный диагноз", – добавил градоначальник.

В это же время в Сколкове идет строительство нового лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы № 62. Основные работы могут быть завершены через несколько месяцев – строительная готовность объекта в феврале этого года составляла 70%. По словам Собянина, в Москве продолжается системная работа по формированию онкологического кластера.