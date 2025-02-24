Собянин: с 2011 года в Москве построено 1 118 социальных объектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

1 118 объектов социальной инфраструктуры было построено в Москве с 2011 года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

"Из них в 2024-м – 49 школ и детских садов, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и 9 культурных объектов", – отметил мэр.

Собянин также выделил знаковые объекты, возведенные в прошлом году. Среди них он упомянул новый кампус МГТУ имени Баумана – Центральный кластер, "Квантум Парк" и комплекс общежитий, корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка" и Ледовый дворец в Мнёвниковской пойме.

Мэр подчеркнул, что в 2025 и 2026 году в Москве запланировано строительство порядка 150 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов.

Москва также сохраняет высокие темпы строительства недвижимости. С 2011 года в городе построили 148,6 миллиона квадратных метров, среди которых 64,7 миллиона "квадратов" жилья. Одним из важных элементов градостроительного развития является программа комплексного развития территорий. К концу 2024 года в столице одобрили и начали реализовывать 108 проектов.

