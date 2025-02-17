Инвесторы реализуют более 40 проектов КРТ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвесторы активно принимают участие в развитие столичной инфраструктуры в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). На сегодняшний день они реорганизуют 41 площадку, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, инвесторы и правообладатели реализуют в Москве более 683 гектаров земли.

"В рамках этих проектов предусмотрено строительство свыше 14,1 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате на участках появятся современные жилые кварталы, а также объекты общественно-делового назначения и экологичные производства", – отметил заммэра.

Инвестиции в развитие площадок составят около 4,7 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 300 миллиардов рублей. В результате работу получат 153 тысячи человек.

Участки, где проводятся работы, находятся вблизи станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и ведущих магистралей столицы. Строительство охватит 38 районов в 10 административных округах.

"Договоры о КРТ с инвесторами направлены на сбалансированное развитие столичных районов. Так, в рамках соглашений запланировано строительство около 7,8 миллиона квадратных метров жилых домов", – рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Инвесторы также построят 6,4 миллиона "квадратов" производств и общественно-деловых объектов, куда войдут образовательные комплексы для 13,4 тысячи школьников и 6 тысяч воспитанников детских садов, пожарное депо, 6 медцентров и поликлиник, 14 физкультурно-оздоровительных комплексов и культурно-досуговый центр.

В настоящее время в столице прорабатываются и реализуются 302 проекта КРТ, общая площадь которых составляет около 4,2 тысячи гектаров.

Ранее в столице запланировали реорганизовать два участка в Пресненском районе. По программе КРТ появятся 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Оба участка расположены неподалеку от станции Тестовская МЦД-1, а также Третьего транспортного кольца (ТТК).

