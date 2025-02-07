Инвесторы построили свыше 2,7 млн кв м нежилой недвижимости в 2024 году в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По итогам 2024 года за счет инвесторов в Москве были построены более 2,7 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы, ссылаясь на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

В частности, в течение прошлого года в Москве были построены 215 объектов нежилой недвижимости. При этом свыше 420 тысяч квадратных метров было отдано под социальные учреждения. Речь идет в том числе о 35 школах и детских садах, а также об 11 спортивных сооружениях, уточнил Ефимов.

Наибольшее количество новых зданий появилось на западе города. Там построили 34 объекта социальной, деловой, коммерческой и административной инфраструктуры, отметил замглавы города.

Кроме того, в 2024 году в столице были построены 15 новых объектов, появившихся в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). В городе создали три промышленных технопарка, два офисных комплекса, многофункциональный и торговый центры, логистический парк, а также три школы, три детских сада и музей.

Там удалось открыть более 18 тысяч вакансий, отметил, в свою очередь, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

При этом больше всего образовательных объектов в 2024 году инвесторы возвели в ТиНАО, подчеркнул глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский. Там возникло более 10 новых зданий, в том числе школа в Щербинке, площадь которой превысила 18 тысяч квадратных метров. Обучаться в ней могут до 1,2 тысячи детей.

Кроме того, в прошлом году был возведен торгово-развлекательный центр "Грэмм". Площадь здания составила более 8 тысяч квадратных метров, добавил Овчинский.

Вместе с тем, по поручению Сергея Собянина, особое внимание власти столицы уделили качеству реализации социальных, деловых и инфраструктурных проектов. Мосгосстройнадзор держал под контролем строительство нежилых зданий на всех этапах, рассказал председатель ведомства Антон Слободчиков.

"С момента начала работ инспекторы комитета суммарно провели свыше 1,5 тысячи контрольно-надзорных мероприятий. По завершении комитет оформил заключения о соответствии объектов проектной документации, после чего выдал разрешения на их ввод в эксплуатацию", – отметил он.

Между тем город передал в прошлом году инвесторам более 15 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов. На 9 участках в СЗАО застройщики возведут производственные, спортивные, деловые здания. Инвесторы обязались завершить строительство в течение следующих пяти лет.