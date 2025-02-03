Инвесторы и операторы приступили к реализации 52 проектов КРТ в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Реализация 52 проектов в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) началась в Москве в 2024 году. Общая площадь этих участков составила 555 гектаров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По окончании этих работ в городе появится 12,1 миллиона квадратных метров недвижимости. На данных участках строятся жилые кварталы с объектами инфраструктуры, а также современные производственные и многофункциональные комплексы, уточнил замглавы города.

При этом вложения в данные проекты оцениваются в 4 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект от них должен достичь 357 миллиардов рублей. После завершения строительства в городе также появятся 172,3 тысячи новых рабочих мест.

Эти проекты охватили территории 47 районов в 11 округах Москвы. Строительство ведется неподалеку от станций метро, МЦК, МЦД, а также поблизости от крупных городских магистралей.

"Из 52 проектов КРТ 16 площадью 196 гектаров реализуют инвесторы, определенные по результатам торгов, и правообладатели объектов недвижимости. Реорганизацию других участков в рамках 36 проектов КРТ на площади 359 гектаров осуществляют операторы. Все проекты проработаны с учетом потребностей районов, соотношение жилой и нежилой застройки в них сбалансировано", – подчеркнул министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

В результате на неэффективно используемых территориях появится 5,4 миллиона квадратных метров современного жилья, а также 6,7 миллиона квадратных метров объектов общественно-делового и промышленного назначения. Они заменят устаревшие здания и склады. Вместе с тем проекты подразумевают благоустройство и озеленение всех этих территорий.

Кроме того, в рамках КРТ на месте бывшей промзоны Силикатные улицы в Хорошёво-Мнёвниках возведут современный технопарк. Оператор проектов в течение четырех лет построит объект на участке площадью свыше 0,5 гектара. В результате будет создано около 600 рабочих мест.