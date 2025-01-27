Участки 12 бывших промзон впервые начали развиваться по программе КРТ в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2024 году Москва начала реорганизовывать участки 12 бывших промзон, которые находятся в черте города, но не приносили пользу жителям столицы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь, которую охватили эти работы, составила почти 152 гектара. Речь идет о таких бывших промзонах, как Малино, Улица Правды, Магистральные улицы, Огородный проезд, Свиблово, Осташковское шоссе, Силикатные улицы, Тушино, Павелецкая, Коломенское, Котляково и Карачарово.

Все эти участки находятся в районах с высокой транспортной доступностью, уточнил Ефимов. Горожане смогут удобно добираться до будущих строений благодаря удобным маршрутам. Так, площадки, которых коснулась реорганизация, расположены в непосредственной близости от станций метро, МЦК, МЦД и крупных столичных магистралей.

Планируется, что на месте устаревших и заброшенных объектов будут построены современные кварталы с жильем, всей необходимой инфраструктурой и современными производствами. После реализации проекта в столице будет создано 47,7 тысячи новых рабочих мест.

Так, в ходе этих работ на территории бывших промзон появится 1,7 миллиона квадратных метров жилья и свыше 1,5 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости, уточнил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

"Площадки ждет благоустройство. Здесь появятся зоны для прогулок, отдыха, занятий спортом и развлечений. Для более удобного заезда проложат новые дороги, что позволит интегрировать будущие кварталы в городскую среду", – рассказал он.

Вместе с тем на 2025 год запланировано начало строительных работ еще по восьми проектам комплексного развития территорий. По завершении строительства на этих объектах в городе можно будет создать 37 тысяч новых рабочих мест. К числу этих проектов относится реорганизация участка бывшей промзоны Кунцево, площадь которой составляет 15,89 гектара.