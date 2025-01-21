50 решений о комплексном развитии территорий Москвы приняты в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы за прошедший год утвердили 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 11 административных округах. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Предусмотрено строительство более 10 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Так, на территориях появятся современные дома, в том числе для целей программы реновации и иных нужд города, а также общественно-деловые объекты и производства", – сказал вице-мэр.

Инвестиции в проекты КРТ оцениваются в 3,3 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит свыше 278 миллиардов рублей. Это позволит Москве получить еще около 104 тысяч новых рабочих мест, резюмировал заммэра.

После принятия решений о КРТ власти обеспечивают торги, а также заключают договоры с операторами и правообладателями, что позволяет держать на контроле все этапы развития территорий и оперативно решать все вопросы, возникающие у инвесторов.

"Один из самых масштабных проектов будет реализован на части бывшей промзоны Южный порт. Здесь на площади 39,7 гектара появится городской квартал, где инвестор возведет около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости", – указал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Здесь же построят конгресс-холл и амфитеатр, термальный комплекс с открытым бассейном и спа-зонами, а также спортивные площадки.

В рамках принятых в прошлом году решений о КРТ в Москве построят свыше 5 миллионов квадратных метров жилой и почти столько же миллионов "квадратов" общественно-деловой недвижимости, а также современные промышленные площадки общей площадью 113 тысяч квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что количество проектов комплексного развития территорий Москвы за 2024 год выросло в 1,6 раза. На момент января 2025 года на разных стадиях реализации и проработки находятся 302 проекта КРТ, а всего программа развития охватила свыше 4 тысяч гектаров бывших промышленных зон и прочих неэффективно используемых участков.

