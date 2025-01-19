Собянин: число проектов КРТ за 2024 год увеличилось в 1,6 раза

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Количество проектов комплексного развития территорий (КРТ) за 2024 год увеличилось в 1,6 раза, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ. Программа охватила около 4,2 тысячи гектаров бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых участков", – поделился мэр.



Собянин уточнил, что на этих территориях были построены 94 школы, 108 детсадов, а также 66 физкультурно-оздоровительных комплексов и 22 медучреждения.

Помимо этого, для программы реновации и других нужд города планируется построить еще 6,7 миллиона квадратных метров жилья. Новые объекты и производства дадут жителям столицы примерно 898 тысяч рабочих мест, заключил мэр.

Между тем два участка общей площадью 8,11 гектара в столичных районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). На участках планируют построить современный жилой квартал. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 28 миллиардов рублей, также здесь создадут 580 новых рабочих мест. 236 проектов.