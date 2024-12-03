Собянин одобрил план строительства общественно-делового центра в Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В ТиНАО планируется возвести общественно-деловой центр, в результате чего появится более 950 рабочих мест. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Площадь здания, которое расположится в Коммунарке, составит 12 тысяч квадратных метров. Его построят рядом со станцией метро "Ольховая". Проект реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

Программа была утверждена правительством Москвы в 2019 году для привлечения застройщиков жилья к активному возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторам предоставляется льгота.

Реализация программы стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, уменьшает нехватку рабочих мест и сокращает избыточную маятниковую миграцию.

Ранее в ТиНАО приступили к проектированию новой эстакады. По словам Собянина, сооружение появится на пересечении дорог М3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна и Марьино – Саларьево. Ожидается, что эстакада позволит снизить загруженность трасс в месте пересечения и сократить время в пути.

