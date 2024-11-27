Собянин сообщил о начале проектирования новой эстакады в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО приступили к проектированию новой эстакады. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, сооружение появится на пересечении дорог М3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна и Марьино – Саларьево. Ожидается, что эстакада позволит снизить загруженность трасс в месте пересечения и сократить время в пути.

Кроме того, добавил Собянин, здесь планируют обустроить прилегающую территорию, оборудовать тротуары, новое освещение и ливневки.

"Разработку проекта завершим до конца 2025 года, а введем в эксплуатацию готовое сооружение в 2027-м", – сказал градоначальник.

Всего на территории ТиНАО за 12 лет построено больше 400 километров дорог, в том числе шесть путепроводов через ж/д пути и 40 мостов.

Ранее Собянин оценил ход строительства участка Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль улицы Каспийской от улицы Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Данный участок улучшит движение в шести районах на юге столицы, а также сократит движение по магистрали.

В 2025 году планируется довести строительство до Липецкой улицы, а в 2026 году – полностью закончить участок, пояснил мэр.