Собянин заявил о начале проектирования дороги Калужское шоссе – Саларьево в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисы начали работать над проектированием новой дороги Калужское шоссе – Саларьево в ТиНАО, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Ее планируется проложить между кольцевой автодорогой и трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Таким образом, дорога будет пролегать параллельно магистралям, соединяя Филимонковское и Новомихайловское шоссе.

Длина трассы немного превысит 5 километров. Завершить проектирование планируется до конца 2025 года, а ввод в эксплуатацию должен состояться в 2027-м.

За время, прошедшее с присоединения новых территорий к столице, в ТиНАО появилось более 400 километров автодорог. На них были созданы свыше 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе 6 путепроводов через ж/д пути и 40 мостов.

Ранее Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке. Запланированы реконструкция Красулинской улицы с возведением круговой развязки на пересечении с улицей Адмирала Корнилова, а также строительство Проектируемого проезда № 8400.