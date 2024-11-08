Экологическая тропа свяжет жилые кварталы ТиНАО и Говоровский лес

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы проведет новый экомаршрут протяженностью 25 километров между станциями метро "Говорово" и "Румянцево", связав тем самым жилые кварталы и Говоровский лес. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В департаменте отметили, что зеленый фонд Москвы представляет собой не только заповедники, но и территории рядом с домами, парки и скверы. Объединяясь в одну экосистему, они образуют непрерывный маршрут, связывающий природные территории с жилыми кварталами и объектами инфраструктуры.

"Экологические тропы становятся все более популярными среди горожан. Это места для отдыха на свежем воздухе и площадки для познавательных прогулок, где каждый может узнать о местной флоре и фауне, а также о том, как следует заботиться о птицах и редких растениях, нуждающихся в защите", – рассказала глава эколого-просветительского центра "Красная сосна" национального парка "Лосиный Остров" Елена Чижова.

Она добавила, что подобные маршруты особенно ценны для педагогов и школьников, поскольку они позволяют сочетать теорию и практику.

Новая экологическая тропа объединит существующие просеки и естественные тропы. Она обеспечит местным жителям удобный доступ на зеленые территории.

Маршрут через Говоровский лес будет одним из первых в проекте "Природные дороги Москвы", в рамках которого формируется единая сеть пешеходных дорог в ТиНАО. Такие экотропы можно будет использовать для прогулок выходного дня, туризма, отдыха и спорта.

Четыре зеленые зоны благоустроили ранее в Южном административном округе Москвы. Эти локации располагаются по руслу реки Городни и образуют единый озелененный рекреационный маршрут.

В середине октября экологический маршрут появился на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы в столичном парке "Яуза". Общая протяженность маршрута составила почти 2,1 километра. Сама экотропа выполнена на свайном основании, что помогло обойтись почти без разрытий.