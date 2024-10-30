Собянин: в ЮАО благоустроили четыре зеленые зоны

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Четыре зеленые зоны благоустроили в Южном административном округе Москвы, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По словам мэра, это локации располагаются по руслу реки Городни и образуют единый озелененный рекреационный маршрут, начинающийся недалеко от Битцевского лесопарка на улице Красного Маяка в Чертанове Центральном.



Собянин подчеркнул, что пустующий овраг благоустроили, проложив прогулочную экологическую тропу из прессованного металлического настила. Высотные мостки позволяют подняться почти на уровень крон и полюбоваться природой с необычного ракурса. Для вечерних прогулок установлена мягкая щадящая подсветка.

В начале тропы появилась площадка для тихого отдыха с лежаками, лавочками, шахматными и теннисными столами. Также там обновили хоккейную коробку. Спортивную зону дополнили воркаут-тренажерами для всех групп мышц. На детских площадках появились современные игровые комплексы с горками и развивающими панелями, а также качели-гнезда.

Кроме того, для собачников и их питомцев обновили старую площадку и создали еще одну с современным покрытием и разнообразными снарядами для занятий. Территорию дополнительно озеленили.

В Народном парке на границе районов Чертаново Южное и Чертаново Центральное улучшили прогулочные маршруты. Там обустроили просторные деревянные настилы вокруг и над прудом. Дорожки покрыли экологичным терравием. Посреди пруда установили парковые качели, а сбоку – лежаки и гамаки.

Детские площадки увеличили. Они стали удобны для ребят всех возрастов. Спортивную зону перенесли поближе к главному пешеходному маршруту. Воркаут-площадку оборудовали навесом, чтобы непогода не мешала занятиям. Теперь недалеко от прудов можно поиграть в баскетбол, волейбол, панна-футбол, настольный теннис и текбол. Там же появилась площадка с необычными круглыми качелями, которая понравится горожанам всех возрастов. Территорию озеленили.

Благодаря новой эргономичной системе освещения отдыхать у водоемов стало комфортно в любое время. Двигаясь далее по маршруту, можно прийти в благоустроенную пару лет назад территорию вблизи Кировоградских прудов, а пройдя еще дальше, можно насладиться отдыхом и вблизи благоустроенных Варшавских прудов.



Мэр напомнил, что пять лет специалисты выполнили реабилитацию двух первых прудов каскада, а в этом году привели в порядок территории в районе третьего и четвертого Варшавских прудов. Там убрали иловый осадок и мусор со дна водоемов, сделали подпитку прудов водой.

Берега укрепили с помощью ряжей из лиственницы. Кроме того, там высадили водные растения и установили скульптуры животных, рыб и птиц. Для прогулок оборудовали деревянные настилы, расставили лавочки и качели. В темное время пруды освещает мягкая архитектурно-художественная подсветка.

Собянин рассказал, что заболоченный третий пруд преобразился кардинально. Он превратился в сеть прогулочных маршрутов над водной гладью с шезлонгами посередине. Вдоль дорожек поставили информационные стенды, которые помогут узнать больше о флоре и фауне всего московского региона.

Детям обновили игровую зону, оборудовали ее качелями, каруселями, лазалками и развивающими комплексами. Рядом разбили аптекарский огород с лечебными травами. Школьники смогут проводить здесь внеклассные занятия и получать практические знания о флоре.

На спортивной площадке можно позаниматься на тренажерах, отточить навыки воркаута или сыграть в настольный теннис. Дополнительно обустроили современную многофункциональную площадку с покрытием из искусственной травы для игры в футбол, баскетбол или волейбол.

Со стороны Дорожной улицы появилась композиция с названием парка – на фоне больших белых букв установили элементы в виде волн из деревянных брусьев. Также изменился следующий по маршруту Покровский парк вдоль Дорожной улицы. Входную зону теперь украшает новая арка с названием парка. Еще одну композицию с названием разместили у главного входа. Там обновили дорожки для прогулок, вдоль них установили перголы с качелями, цветочные клумбы и лавочки. Появились дополнительные спуски для посетителей с колясками и маломобильных горожан. Мангальные зоны по просьбам жителей перенесли дальше от жилых домов.

Впервые появилась зона для проведения районных мероприятий – амфитеатр с местами для зрителей создали на естественной природной возвышенности.

На детских площадках появилось травмобезопасное покрытие, современные игровые комплексы с горками, песочницами, каруселями и качелями. В спортивной зоне устроили современную баскетбольную площадку, зону для настольного тенниса, площадку для пляжного волейбола и установили тренажеры.

Для зимних забав в парке разместили деревянную горку, которую будут заливать в холодное время года. Вторую жизнь подарили и расположенной в парке голубятне. Также реконструировали историческую железобетонную огневую точку, входившую в линию обороны Москвы в 1941 году.

Ранее Собянин сообщил, что в Центральном округе Москвы привели в порядок парк "Усадьба Трубецких" в Хамовниках и площадь перед зданием ТАСС.

По словам мэра, в парке "Усадьба Трубецких" за Московским дворцом молодежи по просьбам местных жителей обновили спортивную и игровую инфраструктуру. В парке обустроили площадку с большим игровым комплексом, а для ребят помладше установили игровое оборудование и большую песочницу с невысокими холмами с зацепами и трубой для ползания.

Кроме того, в парке есть три спортивных поля. Здесь заменили покрытия, оборудовали новые трибуны для болельщиков, раздевалки и ограждение по периметру. Рядом появилась еще одна спортивная зона для игры в настольный теннис, воркаута и занятий на силовых тренажерах.