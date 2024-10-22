Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

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В Центральном округе Москвы привели в порядок парк "Усадьба Трубецких" в Хамовниках и площадь перед зданием ТАСС. Об итогах благоустройства рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, в парке "Усадьба Трубецких" за Московским дворцом молодежи по просьбам местных жителей обновили спортивную и игровую инфраструктуру. По словам мэра, в парке обустроили площадку с большим игровым комплексом, а для ребят помладше установили игровое оборудование и большую песочницу с невысокими холмами с зацепами и трубой для ползания.

Кроме того, в парке есть три спортивных поля. Здесь заменили покрытия, оборудовали новые трибуны для болельщиков, раздевалки и ограждение по периметру. Рядом появилась еще одна спортивная зона для игры в настольный теннис, воркаута и занятий на силовых тренажерах.

Также обновили большую зону для дрессировки и выгула собак со стороны переулка Хользунова. Площадку зонировали, а по периметру разместили современное оборудование для дрессировки. Для отдыха хозяев установили удобные скамейки.

Собянин отметил, что на территории школы при Алексеевском монастыре на Верхней Красносельской улице выполнили устройство двух новых лестниц, пяти подпорных стенок и отремонтировали одну существующую. Заменили асфальтовое покрытие тротуаров и проездов, а также существующие опоры освещения и установили три дополнительных фонаря со светильниками. Территорию дополнительно озеленили.

Перед зданием ТАСС на Тверском бульваре разместили шесть новых стендов с 12 медиа экранами, на которых жители и гости города увидят новостные сюжеты, архивные и другие визуальные материалы. Также заменили плитку на площади, а на подпорных стенках сделали лавочки.

На Делегатской улице в Тверском районе благоустроили территорию Музея декоративного искусства.

"Уютное зеленое пространство со старинным особняком расположено недалеко от оживленного Садового кольца. Это место связано со многими важными историческими событиями. Когда-то здесь принимали императора Александра I, а в советское время устраивали общежитие для делегатов Съезда Советов. Мы сохранили его атмосферу и планировку", – рассказал Собянин, добавив, что существенная часть благоустройства касалась коммуникаций.

На дворовой территории, за зданием музея, привели в порядок существующую подпорную стенку. Недостающие части восстановили, оштукатурили и покрасили.

Между тем более 900 километров воздушных проводов убрали под землю в Москве в рамках проекта "Чистое небо". Кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов прячут под землю в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами. Через них можно легко отремонтировать любую линию или подключить новую.

Благодаря тому, что небо очистили от проводов, работа уникального Московского авиационного центра стала более эффективной – для оказания экстренной помощи пилоты могут приземляться даже на узких улицах.