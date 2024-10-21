Собянин: более 900 км проводов убрали под землю в рамках проекта "Чистое небо"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 900 километров воздушных проводов убрали под землю в Москве в рамках проекта "Чистое небо", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и городских служб прячут под землю в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами. Через них можно легко отремонтировать любую линию или подключить новую.



Собянин отметил, что благодаря тому, что небо очистили от проводов, работа уникального Московского авиационного центра стала более эффективной – для оказания экстренной помощи пилоты могут приземляться даже на узких улицах.



Программу "Чистое небо" запустили в столице в 2015 году. С этого времени в порядок привели все знаковые улицы в центре города. В этом году специалисты закончили еще несколько объектов, в том числе улицу Сергия Радонежского, Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками, а также сад "Аквариум".



По словам мэра, в рамках программы "Мой район" теперь провода убирают и в других округах.

"Так, шаг за шагом, открываем небо над всем городом", – заключил Собянин.

В прошлом году под землю в Москве спрятали более 70 километров воздушных проводов, сообщал Сергей Собянин.

Работы провели в "студенческом квартале" в районе МГТУ имени Н. Э. Баумана, на Цветном бульваре и участке Ленинского проспекта, на Воробьевской набережной и Аллее спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр, на территории Южного речного вокзала, около Центра фигурного катания Этери Тутберидзе, а также рядом с Марьинскими прудами-регуляторами.



