Мэр Москвы рассказал, как столицу освобождают от воздушных проводов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В прошлом году более 70 километров воздушных проводов спрятали под землю в прошлом году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил Собянин, уже восемь лет в Москве реализуется программа "Чистое небо" в рамках комплексного благоустройства улиц и других общественных пространств.

Мэр Москвы отметил, что в прошлом году провода были спрятаны под землю в "студенческом квартале" в районе МГТУ им. Н.Э. Баумана, на Цветном бульваре и участке Ленинского проспекта, на Воробьевской набережной и Аллее спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр, на территории Южного речного вокзала, около Центра фигурного катания Этери Тутберидзе, а также рядом с Марьинскими прудами-регуляторами.



Собянин подчеркнул, что провода убирают в специальные трубы, которые соединены с кабельными колодцами. При необходимости через них можно выполнить ремонт или подключить новые линии.



"В результате город преображается, повышается надежность и безопасность электросетей, увеличивается срок их службы", – отметил Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что больше 380 километров автодорог и 40 пешеходных переходов построили в ТиНАО с 2012 года. Градоначальник уточнил, что также были возведены три искусственных сооружения – путепровод через железнодорожные пути Курского направления, эстакада вдоль Варшавского шоссе и мост через Десну.