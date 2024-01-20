Специалисты ЦОДД подготовили свыше 70 проектов по переразметке дорог в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) подготовили более 70% проектов по переразметке дорог. Их выполнят в этом году, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря изменениям автомобилисты сэкономят время в пути.

На Московском скоростном диаметре специалисты сделают дополнительные полосы в нескольких местах в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом. На съездах организуют два ряда движения вместо одного и три вместо двух.

В Зеленограде на Панфиловском проспекте перед пересечением с улицей Каменкой появятся четыре полосы движения, благодаря чему пропускная способность дороги увеличится на 25%.

Вместе с тем в 2024 году специалисты продолжат выполнять работы по переразметке въездов на Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Они сделают еще больше полос.

Ранее Сергей Собянин заявил, что план по строительству дорог в столице выполнили досрочно. С начала 2023 года в городе возвели 110 километров трасс и 65 искусственных сооружений. В течение ближайших трех лет планируется построить еще 265 километров дорог, добавил градоначальник.

До этого сообщалось, что на столичных дорогах благодаря 85 новым проектам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по переразметке движение станет быстрее и безопаснее. На 46 участках дорог добавят новые полосы для роста пропускной способности.

Новая разметка появилась на столичных дорогах