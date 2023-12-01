Сергей Собянин рассказал о новых проектах для повышения безопасности на МКАД

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Дорожное движение на МКАД заметно улучшилось после реализации проектов ЦОДД по переразметке. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что въезд на дорогу стал безопаснее, выезд – быстрее, а пропускная способность выросла почти на 15%. По его словам, МКАД считается самой востребованной трассой. Поэтому и создаются проекты для оптимизации движения на магистрали, объяснил мэр.

"На восьми участках и на двух съездах с магистрали добавили дополнительный ряд за счет сужения полос. Там же сделали 19 полос разгона и торможения для заезда на МКАД", – говорится в его публикации.

Собянин также рассказал о дополнительной полосе, которую предусмотрели на съезде на Варшавское шоссе с внешней стороны МКАД в сторону М-2 "Крым" и на Мякининском проезде перед Неманским.

За соблюдением ПДД следят 770 камер, данные с которых оперативно поступают в Ситуационный центр ЦОДД, добавил мэр. Кроме того, в районе 70-го километра магистрали срабатывает звуковое оповещение, когда камеры фиксируют аварию без пострадавших. Там установлены восемь табло экстренного предупреждения о ДТП или дорожных работах, отметил Собянин.

Ранее мэр открыл движение по соединительному участку на улице Окской от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта. По его словам, здесь организовали сквозной проезд, отремонтировали грузовой двор над железнодорожной дорогой и оборудовали проезд, который и соединил Рязанский и Волгоградский проспекты.

Он также подчеркнул важность проекта, поскольку он позволил улучшить транспортную доступность для 700 тысяч человек в пяти районах Москвы: в Кузьминках, Рязанском, Текстильщиках, Вешняках и Выхине-Жулебине.



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