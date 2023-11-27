Собянин открыл дорогу – связку между Волгоградским и Рязанским проспектами

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл движение по соединительному участку на улице Окской от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта.

Мэр Москвы рассказал, что на улице Окской и Вязовском проезде организовали сквозной проезд, отремонтировали грузовой двор над железнодорожной дорогой и оборудовали проезд, который соединил Рязанский и Волгоградский проспекты. Кроме того, мэр подчеркнул важность проекта, поскольку он позволил улучшить транспортную доступность для 700 тысяч человек в пяти районах Москвы: в Кузьминках, Рязанском, Текстильщиках, Вешняках и Выхине-Жулебине.

При этом Собянин отметил, что работы начали еще в апреле 2021 года, а сдали проект на пять месяцев раньше планируемого срока.

Помимо проездов, в рамках проекта привели в порядок железнодорожную станцию "Старопролетарская", переделав полтора километра путей, а также построили новый соединительный участок на улице Окской. Кроме того, была осуществлена реконструкция прилегающих участков, в том числе Проектируемого проезда № 770, улиц Жигулевской и Федора Полетаева.

В общей сложности в рамках проекта было отремонтировано и построено более 2,1 километра дорог.

"Расширение дорог на северном участке от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта поможет превратить улицу Окскую в четырехполосную дорогу-связку между Волгоградским и Рязанским проспектами", – добавил Собянин.

В следующем году, как утверждает мэр Москвы, специалисты должны закончить работы в рамках второго этапа – достроить участок 2-го Вязовского проезда для соединения с улицами Окской и Жигулевской, а также с Проектируемым проездом № 770.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что новая трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе станет основой дорожного каркаса ТиНАО и дублером МКАД. Строительство планируется завершить в 2026 году. По словам мэра, трасса свяжет четыре магистрали, общая протяженность составит 22,5 километра.

Кроме того, градоначальник отметил, что идет строительство новой трассы от Боровского до Варшавского шоссе, три участка уже готовы, на двух ведутся работы и проектирование. Также, отметил Собянин, от Столбова до Варшавского шоссе общая готовность дороги составляет 70%.



"Мой район. Навигатор": трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат к 2026 году