Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Новая трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе станет основой дорожного каркаса ТиНАО и дублером МКАД. Строительство планируется завершить в 2026 году, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, трасса свяжет четыре магистрали, общая протяженность составит 22,5 километра. На трассе построят 23 искусственных сооружения, добавил он.

Кроме того, градоначальник отметил, что идет строительство новой трассы от Боровского до Варшавского шоссе, три участка уже готовы, на двух ведутся работы и проектирование.

Также, отметил Собянин, от Столбова до Варшавского шоссе общая готовность дороги составляет 70%.

Ранее сообщалось, что что "Автодор" построит и реконструирует более 1,4 тысячи километров автомобильных дорог. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, ожидается, что в среднем будет вводиться в эксплуатацию около 175 километров в год.

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