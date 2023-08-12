Автодор построит и отремонтирует 1,4 тысячи километров дорог до 2030 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Госкомпания Российские автомобильные дороги ("Автодор") построит и реконструирует более 1,4 тысячи километров автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, ожидается, что в среднем будет вводиться в эксплуатацию около 175 километров в год.

Объемы строительства "Автодора" будут соответствовать параметрам утвержденного правительством пятилетнего плана дорожной деятельности до 2030 года.

"В портфеле госкомпании более десяти проектов. Большая часть из них уже хорошо известна: дублер дороги Джубга - Сочи, Юго-Западная хорда", – сообщает председателя правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

В настоящее время компания занимается такими проектами, как Пулковская развязка на М-11 Нева, КАД-2, обход Орехово-Зуева в Подмосковье, развитие платных участков на М-1 Беларусь и М-3 Украина, а также строительство новых развязок в Московской области.

Ранее "Автодор" утвердил тарифы для новой трассы М-12, которая откроется в начале сентября и соединит Москву с Казанью. В скором времени все цены должны появиться на сайте системы "Автодор – Платные дороги".