Строительство трассы М-12 от Москвы до Казани закончат в декабре

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Строительство федеральной трассы М-12 от Москвы до Казани почти завершено. Ее достроят 20 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Мы завершили мост через Волгу, надвижку. <…> Буквально мы вот с компанией "Автодор", строителями сегодня открыли", – сказал он на совещании с Владимиром Путиным, которое посвятили вопросу развития строительной области.

Хуснуллин подчеркнул, что это знаковое событие, так как трасса М-12 от Москвы до Казани соединена, осталось положить асфальт. Он добавил, что 5 сентября будет готова к запуску дорога до Арзамаса.

В конце июня сообщалось, что трасса М-12 Москва – Казань готова более чем на 70%. Хуснуллин заявил, что запуск движения на двух участках трассы станет самым знаковым открытием среди дорожных объектов в 2023 году.

Также отмечалось, что по трассе М-12 планируют запустить беспилотные грузоперевозки. Проект планируют реализовать и на других федеральных трассах, уточнил глава министерства транспорта РФ Виталий Савельев.

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