В кабмине сообщили, что трасса М-12 Москва – Казань готова более чем на 70%

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Трасса М-12 Москва – Казань готова более чем на 70%. Информация появилась на сайте правительства РФ по итогам заседания наблюдательного совета ГК "Автодор", которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в этом году откроются несколько дорожных объектов. Самым знаковым Хуснуллин назвал запуск движения на двух участках трассы М-12.

Ранее специалисты приступили к завершающей стадии работ по возведению транспортной развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы на юге Москвы. В начале июня она была готова почти на 70%.

В мае сообщалось, что участок Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 34%. Уточнялось, что он пройдет под 32-м километром МКАД, а также над рекой Битцей, под Симферопольским шоссе и над Варшавским шоссе.

Южный участок Московского скоростного диаметра достроят в 2023 году