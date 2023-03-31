Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Беспилотные грузоперевозки планируется запустить на трассе Москва – Казань, заявил глава министерства транспорта РФ Виталий Савельев.

По словам министра, проект планируют реализовать не только на трассе М-12, но и на других федеральных трассах.

"Уже очень скоро в рамках экспериментального правового режима (на трассе М-11 "Нева". – Прим. ред.) поедут первые грузовики, а затем начнутся полноценные беспилотные грузоперевозки", – заявил Савельев, слова которого передает ТАСС.

Целью ведомства, по словам главы Минтранса, является анализ этого опыта при принятии закона о беспилотниках, а потом его реализация "на весь костяк транспортных коридоров".

Ранее зампред правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации госкомпании "Автодор" Виктория Эркенова сообщила, что летом 2023 года на трассе М11 "Нева" может состояться запуск беспилотных грузовых автомобилей. По ее словам, недостающие элементы инфраструктуры находились на стадии разработки.

14 ноября Сергей Собянин протестировал первое в столице электрическое судно для пассажирских перевозок по Москве-реке, совершив первую 30-минутную поездку. В тестовом режиме электросуда планируется запустить уже к началу сезона летней навигации 2023 года.

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