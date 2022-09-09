Речной транспорт в Москве может стать беспилотным через 5–10 лет – Ликсутов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Городской речной транспорт в Москве может стать беспилотным через 5–10 лет, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Наши суда, созданные специально для городского транспорта, по оценкам специалистов, не имеют аналогов в мире, потому что они полностью электрические", – рассказал Ликсутов.
Заммэра пояснил, что проект в тестовом режиме будет реализован до конца года. По его словам, было принято решение, что ключевые компоненты речных судов будут полностью российского производства.
Ранее Сергей Собянин объявил, что первые четыре речных электрических судна доставили в Москву из Санкт-Петербурга. Собянин добавил, что суда запустят после полноценной проверки готовности к перевозкам и безопасности. Он подчеркнул, что транспортные средства стали первыми такого класса в РФ и работают на моторах отечественного производства.
По словам мэра, на Москве-реке будут ходить 21 электрическое речное судно. Для них подготовят 23 плавучих причала. Все это в совокупности обеспечит интеграцию в транспортную сеть столицы.
До этого сообщалось, что в приложение "Метро Москвы" добавили функцию покупки билетов на речной транспорт. Пользователи могут выбрать из 11 предложенных маршрутов, из которых семь являются прогулочными.
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