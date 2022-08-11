В Москве завершились работы по очистке акваторий причалов

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства провели работы по очистке акваторий пассажирских причалов Москвы-реки, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Проведены масштабные гидротехнические работы по углублению дна трех причалов и очистке еще 33, в том числе 17 причалов Северного речного вокзала. Для бесперебойной работы судоходства мероприятия проводились в будни в утреннее время", – сказал он.
Бирюков пояснил, что такие работы следует проводить для очистки дна реки от металлолома и бытового мусора в целях исключения повреждения судов.
По его словам, работы по очистке дна провели на причалах Северного речного вокзала, Киевский Вокзал, Троице-Лыково, Большой Устьинский Мост, Крылатское, Фили, Кунцево, Печатники, Мост Багратион, Южный, Парк Горького, пристани № 356 Серебряный Бор, Серебряный Бор – 1, Серебряный Бор – 2, причале № 1 ТЭЦ, причале № 2 Нагатинская Набережная, а также на сходе-причале № 3 Кутузовский.
Углубление дна было выполнено на причалах Гостиница Украина, Международная Выставка и Фрунзенская Набережная.
"Перед началом очистки водолазы тщательно обследовали дно, в работах задействовали баржу, оборудованную краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна участвовало судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений", – объяснил Бирюков.
Ранее специалисты Мосводостока устранили загрязнение на участке Москвы-реки в районе Крымского моста. Сообщалось, что специалисты обработали поверхность воды специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения. В работах были задействованы четыре судна коммунального флота Мосводостока.
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