Речной трамвайчик запустили от Северного речного вокзала до Химок

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Речной трамвайчик начал курсировать между Северным речным вокзалом и подмосковными Химками. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В этом году мы открываем новый речной маршрут от Северного речного вокзала – поездка между столицей и Химками займет всего полчаса, это быстрее чем на других видах транспорта", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что маршрут работает с 8:00 до 19:30. Ликсутов выразил надежду, что речной трамвайчик будет пользоваться популярностью. По его словам, за сезон маршрутом могут воспользоваться порядка 140 тысяч пассажиров.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москву скоро вернется общественный водный транспорт. Мэр напомнил, что в конце апреля в городе открыли очередной сезон навигации по Москве-реке. Заработали шлюзы, интенсивность движения по воде кратно возросла. Собянин отметил, что с каждым годом Москва-река все больше включается в повседневную жизнь города.