Собянин рассказал о скором возвращении в Москву общественного водного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москву скоро вернется общественный водный транспорт, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр напомнил, что в конце апреля в городе открыли очередной сезон навигации по Москве-реке. Заработали шлюзы, интенсивность движения по воде кратно возросла. Собянин отметил, что с каждым годом Москва-река все больше включается в повседневную жизнь города.

Так, по его словам, парк "Зарядье" с Парящим мостом стал лучшим местом для селфи и новым символом столицы. Зеленые благоустроенные набережные и парки стали любимыми местами для отдыха и прогулок.

Также он подчеркнул, что новые мосты кратчайшим путем связывают соседние районы, а на месте депрессивных промзон вроде ЗИЛа растут кварталы современного жилья.

"В 2022 году жизнь на Москве-реке станет еще ярче, интереснее и разнообразнее", – пообещал мэр.

Регулярные речные маршруты

После многолетнего перерыва в Москву возвращается общественный водный транспорт, заявил мэр. По его словам, поэтапно город запустит два регулярных маршрута: парк "Фили" – Киевский вокзал и Печатники – Автозаводский мост. Причалы на двух маршрутах будут вводить постепенно, с учетом ведущейся застройки и готовности набережных.

Провозная способность новых маршрутов к моменту открытия всех причалов составит 15–16 тысяч пассажиров в день. В основном пользоваться транспортом будут жители прибрежных районов. Речной транспорт сделает их поездки удобнее и разнообразнее, а в некоторых случаях серьезно сэкономит время в пути.

"К примеру, путь от парка "Фили" до причала "Верхние Мнёвники" на автобусе занимает 65 минут, а по воде – всего 13,5 минуты. Чтобы добраться от Печатников до Коломенской набережной с одного берега на другой, потребуется всего три минуты", – рассказал Собянин.

Оплатить проезд в речных трамвайчиках можно будет так же, как поездку на метро. По словам мэра, при наличии единого билета на 90 и 365 дней поездка будет бесплатной. Также скоро власти разработают билеты на разовую поездку в сезонное и внесезонное время. Оплатить ее можно будет картой "Тройка", а также с помощью Face Pay.

На регулярных маршрутах будут использовать только электрические суда, без вредных выбросов. Там будут удобные кресла и столики, панорамные окна и остекленная крыша пассажирского салона, Wi-Fi и телевизоры, места для перевозки велосипедов и колясок.

Компания АО "ВодоходЪ. Пассажирский Порт", которая является Единым оператором, планирует изготовить 21 электрическое судно в рамках 15-летнего контракта жизненного цикла. Первое судно будет называться "Синичка". Это решение москвичей, которое они приняли на портале "Активный гражданин". Принимать суда будут 23 оригинальных понтонных причала. Швартовка будет не боковая, а носом, что позволит сократить время пути.

Причалы оборудуют зонами отдыха, кафе с панорамными видами, медиаэкранами, местами для велосипедов и самокатов, высокоскоростным Wi-Fi- и USB-слотами. Для удобства маломобильных пассажиров появятся широкие проходы, опорные поручни, пандусы и тактильные знаки.

Прогулочные маршруты

Собянин рассказал, что ежегодно на прогулку по главной водной артерии города отправляются более 1,2 миллиона москвичей и гостей столицы. В этом году планируется обновить маршрутную сеть, включив в нее восемь основных экскурсионных прогулок и один маршрут-переправу: Северный речной вокзал – Захарково.

Мэр напомнил о наличии там исторического маршрута от Воробьевых гор вдоль Кремля до Новоспасского моста, южный проходит от Печатников до парка "Зарядье", круговой – вокруг Балчуга, также существуют другие направления.

Каждый маршрут теперь имеет свой цвет и расписание. До конца мая на причалах Москвы появится удобная навигация. На каждой пристани будут схема, название и электронные табло. Получить информацию можно будет на сайте и в приложении "Московский транспорт". Кроме того, появится удобный сервис покупки билетов.

Для судовладельцев запустили электронную систему подачи заявок и документов. Право перевозить пассажиров будет у операторов, которые выполнят все требования безопасности и будут готовы работать по единым стандартам качества.

Новые требования исключат возможность продажи билетов с рук и перепродажи мест стоянки. Будет отслеживаться остановка в неположенных местах и контролироваться состояние судна. Новый формат работы прогулочных речных маршрутов планируется вводить постепенно.

Северный речной вокзал

Открытый после реставрации в 2020 году Северный речной вокзал за год посетили два миллиона человек. Его причалы приняли и отправили более 700 тысяч пассажиров круизного и прогулочного флота, а переправой до Захаркова на другом берегу Канала имени Москвы воспользовались более 50 тысяч человек.

В этом сезоне к причалам Северного речного вокзала подойдут порядка 100 круизных теплоходов, которые связывают Москву с 41 городом страны.

Южный речной вокзал

В этом году второе рождение ожидает Южный речной вокзал в Нагатинской пойме. Он не функционировал по прямому назначению почти 25 лет. В ходе реконструкции сохранят исторический облик здания-корабля. Южный речной вокзал снова станет отправной точкой для круизов по 30 городам России. Среди них Казань, Коломна, Кострома, Мышкин, Нижний Новгород, Плес, Рязань, Тверь, Углич и Ярославль.

В трехэтажном здании разместятся кафе, выставочные зоны, многофункциональный медиазал, ресторан и детские зоны. С открытой крыши вокзала можно будет наслаждаться видами на реку и окружающие районы Москвы.

Планируется благоустроить прилегающую территорию и набережную, на которой установят зарядные станции для электромобилей, и создать парковки для электросамокатов и велосипедов.



Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в 2022 году формат прогулочных речных перевозок обновят, в результате чего сервис станет удобнее и безопаснее для пассажиров. Так, 44 причала Москвы-реки теперь обслуживает Центр организации дорожного движения. Специалисты ЦОДД будут следить за техническим состоянием причалов, водной акваторией и формировать расписание прогулочных маршрутов.

