Собянин рассказал об оборудовании причалов перед запуском речных маршрутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оборудование причалов является важнейшим этапом перед запуском речных маршрутов, написал Сергей Собянина в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что в столице регулярный водный транспорт заработает уже этим летом.

"Новые технологичные причалы будут двух типов: большие и малые – 16 и 10 метров. Конструкция в основании позволяет подстроиться под разный уровень воды. Один причал сможет одновременно принимать два судна – это сократит время в пути", – написал градоначальник.

По его словам, часть причалов оборудована инновационной зарядкой, которая способна заряжать электросудно всего за несколько минут.

Собянин подчеркнул, что каждый причал оборудован современными системами сервиса для пассажиров, местами для велосипедов и самокатов, а для маломобильных граждан сделаны широкие проходы и пандусы.



Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что сезон речной навигации откроется в столице 24 апреля. По его словам, в 2022 году формат прогулочных речных перевозок обновят, в результате чего сервис станет удобнее и безопаснее для пассажиров.

По словам Ликсутова, 44 причала Москвы-реки теперь обслуживает Центр организации дорожного движения. Специалисты ЦОДД будут следить за техническим состоянием причалов, водной акваторией и формировать расписание прогулочных маршрутов. С помощью почти 300 камер в акватории ЦОДД следит за участками реки и причалами и ведет круглосуточный мониторинг.

