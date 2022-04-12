Сезон речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сезон речной навигации откроется в столице 24 апреля, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в 2022 году формат прогулочных речных перевозок обновят – сервис станет удобнее и безопаснее для пассажиров.

Он уточнил, что 44 причала Москвы-реки теперь обслуживает Центр организации дорожного движения. Специалисты ЦОДД будут следить за техническим состоянием причалов, водной акваторией и формировать расписание прогулочных маршрутов. С помощью почти 300 камер в акватории ЦОДД следит за участками реки и причалами и ведет круглосуточный мониторинг.

"Этот сезон управления городскими прогулочными перевозками по реке для нас тестовый, некоторые решения внедрят уже с открытия, оставшуюся часть будем продолжать вводить в течение сезона – это позволит и бизнесу перестроиться на новый формат более плавно", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Он рассказал, что ежегодно прогулочными маршрутами по Москве-реке пользуются 1,2 миллиона пассажиров. Чтобы они были такими же понятными, как поездки на автобусе или метро, на причалах создадут единую навигацию с информацией о речных маршрутах. На плакатах с картами будут указаны все остановки и места посадки. У каждого маршрута будет свой цвет на карте, и ориентироваться будет проще.

На Едином транспортном портале и в приложении "Московский транспорт" пользователи смогут следить за изменениями в расписании, выбирать точное время поездки, купить билет.

Ликсутов также рассказал о планах исключить такое понятие, как продажа билетов с рук. По его словам, это незаконное и небезопасное явление, от которого давно пора было избавиться. Вместо этого в наиболее популярных местах будет доступна продажа билетов в городских кассах.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты начали подготовку набережных Москвы к открытию навигации. По его словам, всего планируется провести очистку и ремонт 78 набережных, в том числе Кремлевской, Котельнической, Фрунзенской, Пречистенской, Крымской, а также набережных Северного речного вокзала.

В 2021 году летнюю навигацию также запустили 24 апреля. Старт состоялся на Северном речном вокзале после реконструкции его здания.

