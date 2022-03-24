В Москве началась подготовка набережных к открытию навигации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку набережных Москвы к открытию навигации с приходом постоянных положительных температур, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
По его словам, всего планируется провести очистку и ремонт 78 набережных, в том числе Кремлевскую, Котельническую, Фрунзенскую, Пречистенскую, Крымскую, а также набережные Северного речного вокзала.
"В рамках подготовки сооружений к новому сезону специалисты проведут работы по пескоструйной очистке и промывке гранитных парапетов, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары. Запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений. Все работы завершим до конца апреля", – уточнил Бирюков.
В мэрии добавили, что летом планируется провести плановый ремонт набережных, который включает в себя расшивку швов для продления срока эксплуатации сооружений. Это необходимо, поскольку со временем материал швов разрушается, что приводит к смещению и выпадению гранитных плит.
Ранее сообщалось, что московские ЗАГСы 30 апреля запустят свадебный круиз. В этот день торжественные церемонии заключения брака впервые пройдут на воде. Свадебный маршрут начнется от причала "Гостиница "Украина", пройдет вдоль Пресненской набережной по направлению к деловому центру "Москва-Сити" и обратно. Зарегистрировать брак на воде смогут 20 пар.
В Москве началась подготовка причалов к открытию навигации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: