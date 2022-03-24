В Москве началась подготовка набережных к открытию навигации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку набережных Москвы к открытию навигации с приходом постоянных положительных температур, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, всего планируется провести очистку и ремонт 78 набережных, в том числе Кремлевскую, Котельническую, Фрунзенскую, Пречистенскую, Крымскую, а также набережные Северного речного вокзала.

"В рамках подготовки сооружений к новому сезону специалисты проведут работы по пескоструйной очистке и промывке гранитных парапетов, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары. Запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений. Все работы завершим до конца апреля", – уточнил Бирюков.

В мэрии добавили, что летом планируется провести плановый ремонт набережных, который включает в себя расшивку швов для продления срока эксплуатации сооружений. Это необходимо, поскольку со временем материал швов разрушается, что приводит к смещению и выпадению гранитных плит.

Ранее сообщалось, что московские ЗАГСы 30 апреля запустят свадебный круиз. В этот день торжественные церемонии заключения брака впервые пройдут на воде. Свадебный маршрут начнется от причала "Гостиница "Украина", пройдет вдоль Пресненской набережной по направлению к деловому центру "Москва-Сити" и обратно. Зарегистрировать брак на воде смогут 20 пар.

