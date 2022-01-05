Девять речных трамваев будут обслуживать новые водные маршруты в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Летом 2022 года девять речных трамваев в Москве будут обслуживать новые водные маршруты. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов рассказал, что в 2022 году поэтапно откроется движение по двум речным маршрутам. По его словам, подрядчик организует движение на маршрутах согласно контракту жизненного цикла по обеспечению регулярных речных перевозок.
"В контракт входят не только поставка и сборка судов и причалов, но и их круглосуточное содержание, ремонт, зарядка и уборка судов, набор капитанов и их заработная плата. Это даст нам уверенность в том, что производитель полностью понимает свою ответственность и будет делать надежный транспорт для ежедневных перевозок москвичей и гостей города", – подчеркнул Ликсутов.
Пассажирский флот в столице планируют укомплектовать к 2024 году. В его состав войдет 21 судно. В общей сложности на двух маршрутах откроют 23 причала нового типа.
Ранее сообщалось, что первый электрический речной трамвай планируют протестировать на Москве-реке в конце января этого года. Своевременная оценка технических характеристик и конструкции электросудна позволит заранее внести необходимые изменения для успешной эксплуатации в зимнюю навигацию 2022-2023 годов.
Более 20 тысяч москвичей воспользовались водным маршрутом Южное Тушино – Левобережный
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: