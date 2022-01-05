Девять речных трамваев будут обслуживать новые водные маршруты в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Летом 2022 года девять речных трамваев в Москве будут обслуживать новые водные маршруты. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов рассказал, что в 2022 году поэтапно откроется движение по двум речным маршрутам. По его словам, подрядчик организует движение на маршрутах согласно контракту жизненного цикла по обеспечению регулярных речных перевозок.

"В контракт входят не только поставка и сборка судов и причалов, но и их круглосуточное содержание, ремонт, зарядка и уборка судов, набор капитанов и их заработная плата. Это даст нам уверенность в том, что производитель полностью понимает свою ответственность и будет делать надежный транспорт для ежедневных перевозок москвичей и гостей города", – подчеркнул Ликсутов.

Пассажирский флот в столице планируют укомплектовать к 2024 году. В его состав войдет 21 судно. В общей сложности на двух маршрутах откроют 23 причала нового типа.

Ранее сообщалось, что первый электрический речной трамвай планируют протестировать на Москве-реке в конце января этого года. Своевременная оценка технических характеристик и конструкции электросудна позволит заранее внести необходимые изменения для успешной эксплуатации в зимнюю навигацию 2022-2023 годов.

