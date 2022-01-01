Первый электрический речной трамвай протестируют на Москве-реке в конце января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Первый электрический речной трамвай планируют протестировать на Москве-реке в конце января этого года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу круизной компании "ВодоходЪ".
"Своевременная оценка технических характеристик и конструкции электросудна позволит заранее внести необходимые изменения для успешной эксплуатации в зимнюю навигацию 2022-2023 годов", – рассказали в пресс-службе, добавив, что по контракту начало работы пассажирских электросудов запланировано на 1 июля.
Так, сперва планируют запустить девять электрических речных трамваев, а к маю 2023 года их число достигнет 21.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что речной транспорт столицы позволит сократить ежедневное время в пути на 30–40 минут. Он напомнил, что в задачи подрядчика входит не только закупка судов, но и организация 23 причалов, шести зарядок и двух пунктов базирования.
"Это наш город": девять речных трамваев будут обслуживать новые водные маршруты в столице
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