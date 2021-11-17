Девять речных трамваев будут обслуживать новые водные маршруты в столице в 2022 году

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Девять речных трамваев будут обслуживать новые водные маршруты в Москве в 2022 году. Полностью пассажирский флот, в состав которого войдет 21 судно, планируют укомплектовать к 2024 году, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Ожидается, что на двух маршрутах откроют 23 причала нового типа и два пункта базирования флота для ночного размещения или ремонта трамваев. Все суда будут ледового класса, что позволит обслуживать пассажиров круглогодично.



"Мы хотим создать удобный, предсказуемый и безопасный транспорт. Благодаря ему уже в следующем году примерно 1,5 миллиона человек смогут передвигаться по Москве намного быстрее", – отметил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

В будущем году суда выйдут на два регулярных маршрута: "Фили" – "Киевский вокзал" и "Печатники" – "Автозаводский мост".

Ежедневно каждым маршрутом смогут пользоваться 15–16 тысяч пассажиров. Речные трамваи станут одним из важных элементов столичного транспорта. Проезд можно будет оплатить "Тройкой", банковской картой или с помощью биометрической системы. С владельцев единых проездных билетов на 90 или 365 дней за проезд на речном трамвае не будет взиматься дополнительная плата.



Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В Москве объявили конкурс на определение подрядчика, который в течение 15 лет будет организовывать регулярные речные перевозки. Ему предстоит обеспечивать поставку и сборку электрических судов отечественного производства, причалов, а также полностью их обслуживать и организовывать регулярную перевозку пассажиров по Москве-реке.

"Благодаря поддержке мэра Москвы в 2022 году мы поэтапно откроем движение по двум речным маршрутам и вернем москвичам любимый водный транспорт. Подрядчик организует работу на маршрутах согласно контракту жизненного цикла по обеспечению регулярных речных перевозок" – отметил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в ходе голосования на "Активном гражданине" москвичи выбрали название для первого в столице электрического речного трамвая. Победил вариант "Синичка" из пяти возможных, в числе других четырех – "Жужа", "Яуза", "Сетунь" и "Неглинка". Все они соответствуют названиям рек, протекающих через Москву.

14 ноября на Северном речном вокзале закрыли сезон летней навигации, который был для него первым после реставрации. Как отметил Ликсутов, в этом году причалы Северного речного вокзала приняли свыше 11 тысяч судов и 700 тысяч пассажиров. По его словам, в следующем году планируется расширить список направлений для круизов, в которые можно будет отправиться с Северного речного вокзала.

