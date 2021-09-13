Москвичи выбрали название для нового речного трамвая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В ходе голосования на "Активном гражданине" москвичи выбрали название для первого в столице электрического речного трамвая. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

"Синичка" – именно такое имя первого электрического речного судна выбрали большинством голосов на "Активном гражданине" жители столицы (больше 26%)", – говорится в публикации.

Горожане выбирали из пяти возможных названий, в числе других четырех – "Жужа", "Яуза", "Сетунь" и "Неглинка". Все они соответствуют названиям рек, протекающих через Москву.

Между тем глава Дептранса Максим Ликсутов напомнил, что по решению мэра с 2022 года речной транспорт в столице снова будет регулярным. Для этого запустят 20 электрических судов на двух маршрутах: от Киевского вокзала до Филей и от Автозаводского моста до Печатников.

Предполагается, что возобновление регулярного речного сообщения позволит москвичам экономить в пути до одного часа.

Ранее заместитель руководителя ФГБУ "Канал имени Москвы" Андрей Андросов сообщил, что летнюю пассажирскую навигацию в Москве в текущем году планируется завершить 14 ноября. При благоприятных погодных условиях ее могут продлить до 17 ноября.

