Москвичи выбрали название для нового речного трамвая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В ходе голосования на "Активном гражданине" москвичи выбрали название для первого в столице электрического речного трамвая. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.
"Синичка" – именно такое имя первого электрического речного судна выбрали большинством голосов на "Активном гражданине" жители столицы (больше 26%)", – говорится в публикации.
Горожане выбирали из пяти возможных названий, в числе других четырех – "Жужа", "Яуза", "Сетунь" и "Неглинка". Все они соответствуют названиям рек, протекающих через Москву.
Между тем глава Дептранса Максим Ликсутов напомнил, что по решению мэра с 2022 года речной транспорт в столице снова будет регулярным. Для этого запустят 20 электрических судов на двух маршрутах: от Киевского вокзала до Филей и от Автозаводского моста до Печатников.
Предполагается, что возобновление регулярного речного сообщения позволит москвичам экономить в пути до одного часа.
Ранее заместитель руководителя ФГБУ "Канал имени Москвы" Андрей Андросов сообщил, что летнюю пассажирскую навигацию в Москве в текущем году планируется завершить 14 ноября. При благоприятных погодных условиях ее могут продлить до 17 ноября.
В Москве заработает регулярный водный транспорт
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