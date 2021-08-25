Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Летнюю пассажирскую навигацию на Москве-реке планируют завершить 14 ноября, но при благоприятных погодных условиях ее могут продлить до 17 ноября. Об этом сообщил первый замруководителя ФГБУ "Канал имени Москвы" Андрей Андросов.

"Сроки окончания навигации на внутренних водных путях Московского бассейна, в том числе и на реке Москве, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений установлены распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 22 декабря 2020 № АП-605-р 14 ноября 2021 года", – приводит его слова Агентство "Москва".

Андросов объяснил, что, учитывая прогноз по ледовым условиям, сроки уточняются Росморречфлотом не позднее 1 ноября с предельным сроком работы до 17 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что речной трамвайчик, который следует по маршруту от Северного речного вокзала до причала Захарково, запустили после перерыва. Пассажиры могут добраться с одного берега до другого за 10 минут, на машине или метро этот путь займет более 40 минут. На теплоход "Москва-1" можно сесть на причале № 9, а оплатить дорогу можно картой "Тройка" или в кассе на набережной. Стоимость проезда составляет 42 рубля.